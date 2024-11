Lamezia sotto i riflettori del ministero dell’Interno. Parola del parlamentare Domenico Furgiele che assicura l’attenzione dello stesso ministro dell’Interno Matteo Salvini. «Già in precedenza avevo avuto rassicurazioni dallo stesso Salvini sul monitoraggio costante del delicato momento che vive la città alla luce delle conseguenze derivanti dal terzo scioglimento per mafia del comune. Posso pertanto garantire che l'attenzione istituzionale è massima. I contatti con i sottosegretari sono e saranno continui» - ha affermato il deputato.

«Di fatto, c'è un 'tavolo' di confronto sulla città pienamente operativo ed è grazie ad esso che si stanno vagliando alcune misure che , di concerto anche con il prefetto Ferrandino, vedranno la luce a breve, sia per quanto riguarda lo sblocco della gravissima situazione riguardante le strutture sportive, sia per ciò che concerne la macchina amministrativa, all'interno della quale esistono sacche di resistenza da parte di dirigenti poco collaborativi che vanno debellate con la massima determinazione possibile.

È finito il tempo degli orticelli e dei ras amministrativi che credono di poter condizionare gli organi decisionali, siano essi elettivi o meno. In questo l'azione del ministero sarà molto attenta.

C'è poi l'impegno – continua - assunto dall'onorevole Candiani ad interessare da subito la competente struttura affinché vi possa finalmente essere una valutazione concreta del piano di riequilibrio finanziario, approvando il quale il Comune di Lamezia potrà riprendersi quella agibilità economica necessaria ad uscire dal pantano di una paralisi burocratica e amministrativa che sta ostacolando non poco l'azione dei commissari prefettizi. Insomma, siamo al punto d'arrivo.

Il decreto che prevede l’assegnazione al comune di Lamezia Terme della somma di € 8.932.000 è in istruttoria e, completato l’iter delle firme, sarà possibile procedere rapidamente alla corresponsione della somma dovuta. Si tratterà di una boccata d'ossigeno per gli apparati comunali.

L'imminente ritorno delle pratiche sportive nella nostra città, grazie ad un lavoro concertato a tutti i livelli istituzionali, dovrà quindi coincidere con una vera e propria opera di ristrutturazione e potenziamento degli uffici e delle postazioni dirigenziali. L'impegno per Lamezia – conclude la nota - sarà massimo e visibile».