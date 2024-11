Il presidente della Giunta regionale: “E’ stata scritta una bella pagina per la democrazia calabrese”

“Non ho mai avuto dubbi sull’esito del referendum sulla città unica Corigliano-Rossano”. E’ quanto afferma, in una nota, il Presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio.

“Nasce la terza città della Calabria”

“I cittadini di queste due importanti realtà -prosegue Oliverio- non potevano perdere un’occasione così importante per la prospettiva di un vasto territorio come è quello della Piana di Sibari. Nasce la terza città della Calabria in un’area, la Piana di Sibari, strategica per la regione, le cui potenzialità di sviluppo sono notevoli.

Ora si apre una fase impegnativa che deve essere improntata ed alimentata da spirito costruttivo e da atteggiamenti coerenti con la volontà popolare. Chiusa la fase della campagna referendaria, si apre la esaltante stagione della costruzione della nuova città della Sibaritide”. “Il confronto aggiunge il Presidente della Regione- si sposta, ora, sui contenuti riguardanti la funzione direzionale della nuova città, il suo assetto urbanistico, l’ammodernamento infrastrutturale, la realizzazione di una rete di servizi qualificata, le strutture e i luoghi della formazione, la qualità della vita, la realizzazione di un programma associativo con gli enti locali del territorio, a partire dai Comuni. E’ stata scritta una bella pagina per la democrazia calabrese che va salutata positivamente”.

!banner!

“Confermiamo il nostro impegno”

“Per quanto ci riguarda -conclude Oliverio- confermiamo il nostro impegno e pieno sostegno ad un processo che, oggettivamente, rafforza il peso specifico di un vasto territorio e crea le condizioni per una migliore e più efficace utilizzazione delle risorse, in direzione di una visione dello sviluppo più ampia e rispondente ai bisogni di crescita economica e sociale”.