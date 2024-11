Lo annuncia il commissario del Partito democratico in Calabria, Graziano: «Ribadiremo il nostro no ai progetti di autonomia differenziata»

Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, parteciperà domani alla manifestazione per il Sud promossa da Cgil, Cisl e Uil a Reggio Calabria. Lo rende noto il commissario del Pd calabrese, Stefano Graziano. «Sabato mattina saremo in piazza al fianco dei sindacati a Reggio Calabria - afferma il commissario - per ribadire la centralità del Mezzogiorno per le politiche di sviluppo del Paese, che purtroppo non rappresentano una priorità dell'agenda politica del governo a trazione leghista».

Come precisato da Graziano si tratta di «una mobilitazione centrale per l'agenda politica del Partito Democratico la cui delegazione sarà guidata dal segretario nazionale Nicola Zingaretti. Ribadiamo il no del Pd ai progetti di autonomia differenziata che metteranno una pietra tombale sulla questione meridionale, calpestando principi fondanti del Paese come solidarietà e sussidiarietà. L'Italia – conclude - ha bisogno di coesione, servizi, infrastrutture e investimenti per creare sviluppo e occupazione al sud».