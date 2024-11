Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dato il via alla seconda giornata della riunione dei ministri del Commercio del G7 con una sessione dedicata alle priorità del Wto, sulla scia della 13esima conferenza ministeriale dell'organizzazione sul tema del "Level Playing Field". A riferisce la Farnesina su X.

Tajani ha incontrato i ministri del Giappone e della Turchia

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato i "colleghi" del Giappone e della Turchia. Con Saito ha rimarcato la possibilità di potenziare scambi commerciali. «Ho incontrato il ministro dell'economia e commercio giapponese Saito. L'interscambio tra Italia e Giappone è in crescita, lavoriamo per potenziare scambi commerciali e investimenti reciproci nei settori ad alta tecnologia per nuovi partenariati industriali».

Il rafforzamento della cooperazione commerciale al centro dell'incontro con il rappresentante turco Omer Bolat. «La Turchia è un partner strategico nel Mediterraneo. Ho assicurato al Ministro dell'Industria e del Commercio Omer Bolat che l'Italia vuole rafforzare la cooperazione in ogni settore, a cominciare dai temi economici».

Una mattinata di incontri con Tajani che ha discusso anche la direttrice generale del Wto Ngozi Okonjo-Iweala. «Il commercio internazionale non si ferma mai. Felice di aver ospitato a Reggio Calabria, in occasione del G7, la direttrice generale del Wto Ngozi Okonjo-Iweala. Il dialogo con i partner globali è cruciale per favorire parità di condizioni, libertà di scambio e crescita economica».