L'Anas prova a spegnere le polemiche sorte intorno al ricevimento tenuto all'interno della galleria di Mormanno all'arrivo di Renzi. Un buffet che, secondo quanto riportato da Il Quotidiano del Sud, sarebbe costato 120 mila euro. Non sono stati utilizzati soldi pubblici, chiarisce l'Anas

Il buffet non era stato richiesto dall'Anas, e tantomeno da Renzi. A volere il buffet, i divani e i vini pregiati, sarebbe stata la società che sta realizzando i lavori in quel tratto dela Salerno Reggio Calabria, la Italsarc, che l'avrebbe offerta ai propri dipendenti, per una cifra nettamente inferiore a quella riportata inizialmente dal quotidiano. Secondo l'Anas, infine, il premier a questo banchetto non avrebbe neanche partecipato.