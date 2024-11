«Fratelli d'Italia chiede al ministro Bussetti di dare immediati chiarimenti sul gravissimo episodio avvenuto in una scuola primaria di Gioia Tauro, dove un bidello ha ucciso a bastonate un gatto davanti ai bambini dell'istituto». Lo afferma, in una dichiarazione, Paola Frassinetti, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Commissione Cultura e Istruzione della Camera, rendendo noto di avere presentato un'interrogazione sull'argomento al Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti. «Solo poche settimane fa - aggiunge Frassinetti - il Parlamento ha reintrodotto l'educazione civica come materia scolastica, all'interno della quale vi è anche il rispetto degli animali. Episodi così raccapriccianti non possono e non devono essere minimamente tollerati. Per questa ragione mi auguro che da parte del ministero vengano presi provvedimenti severi nei confronti di questo collaboratore scolastico».

