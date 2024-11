Graziano commenta la nomina del sottosegretario a coordinatore nazionale di Alternativa popolare

«La nomina del senatore Antonio Gentile a coordinatore nazionale di Alternativa Popolare è sicuramente un riconoscimento importante del valore che il centro moderato riformista calabrese rappresenta, non solo nella nostra regione quanto, ormai, nel resto del Paese. E giunge in un momento importante, strategico, delicato per le sorti politiche della nazione che, fra pochi mesi, si appresterà a scegliere la nuova guida di Governo. Con Gentile dalla Calabria ripartono le forze di Centro e del Civismo, quelle che hanno fatto la storia della Repubblica democratica italiana; e questo non può che essere di buon auspicio per una terra che, ora più che mai, cerca e può avere con la prossima legislatura una rappresentanza ancora più autorevole, forte e soprattutto coesa. Senza dubbio, conoscendo il senatore Gentile - al quale porgo le mie personali felicitazioni congiuntamente a quelle del movimento - starà già lavorando in questa direzione».

È questo il commento del presidente de Il Coraggio di Cambiare l’Italia, Giuseppe Graziano, alla notizia della nomina del senatore Antonio Gentile, sottosegretario di Stato allo Sviluppo economico, a nuovo coordinatore nazionale di Alternativa Popolare.

«Il CCI – ricordiamo – nelle settimane scorse ha stretto, grazie proprio all’interessamento del Sen. Gentile, un patto federativo proprio con Alternativa Popolare, all’epoca presieduto dall’On. Angelino Alfano. Un accordo di programma mirato a rilanciare le forze politiche moderate facendo leva sul movimentismo civico riformista di cui proprio Il Coraggio di Cambiare l’Italia ne incarna i valori».