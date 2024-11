Il senatore Tonino Gentile all'attacco di Mario Oliverio, che ancora una volta avrebbe respinto il velato corteggiamento dei centristi, che a Roma reggono il governo Renzi

La settimana scorsa Tonino Gentile con una nota aveva aperto al governatore, su una serie di punti programmatici, ottenendo in cambio solo una battuta di Oliverio con i cronisti. Una battuta in cui il presidente della Regione ribadiva nuovamente, come fa ormai da un anno (dalla campagna elettorale, provocando anche tensioni con la segreteria nazionale che spingeva per l'accordo con Ncd) di non voler raggiungere nessuna intesa programmatica con gli uomini di Ncd. Parole che non sono state digerite da Ncd, che ora attacca, invitando Oliverio a ragionare da presidente dei calabresi, e non da capo di una corrente del Pd.



"Se sono vere le notizie apparse su un quotidiano locale, e cioè che Oliverio avrebbe detto che non gli interessano inciuci con Ncd, rassicuro il presidente; non è nostra intenzione farne, e visto il grado di popolarità della giunta non ci converrebbe - ha dichiarato il senatore Gentile - mi pare che Oliverio ragioni più da esponente di un'area di minoranza del Pd che da governatore dei calabresi".



"Noi, come Ncd, la settimana scorsa gli abbiamo fatto delle proposte pubbliche su imprese, questione rifiuti, sulla emergenza del personale regionale e ancora una volta non abbiamo ricevuto risposta. Si parla sempre di intese sui contenuti e poi quando si inviano proposte importanti non le si legge nemmeno. Quello che mi sento di dire a Oliverio – conclude Gentile – è che ai calabresi non interessano le beghe interne al suo partito, ma i servizi che ancora mancano. Non accorgersi di questo significa avviarsi verso un countdown che non si sa quanto durerà, ma che potrebbe essere già iniziato...".