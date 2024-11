Il Senatore Gentile risponde a Wanda Ferro che ha dato del “vecchio” a chi ha sessantanni

“La leader dell’armata Brancaleone ha detto oggi che bisognerebbe votarla perché ha 50 anni e i sessantenni sono vecchi. Berlusconi, che di anni ne ha 78, non l’avrà presa bene”. Lo afferma il Senatore Antonio Gentile, coordinatore regionale del Ncd, polemizzando con Wanda Ferro, candidata per il centrodestra alla presidenza della Regione. “Qualcuno che fa parte comunque della storia italiana – prosegue Gentile – ebbe a dire che se non si è intelligenti a 30 anni non lo si è nemmeno a 50. La superficialità della candidata di Forza Italia – continua Gentile – nell’elargire aggettivi volgari ai suoi avversari è inversamente proporzionale alla leggerezza con cui esprime questi giudizi: mai come in questo caso la signora dovrebbe guardare la trave nei propri occhi e forse le stelle avrebbe dovuto consultarle per farsi sconsigliare alcune imprudenze.

Per Gentile “ Forza Italia è nervosa: non riesce a proporre una soluzione, si arrabbia perché sblocchiamo il turnover mentre loro promuovono gli infermieri negli uffici amministrativi Il cerchio tragico svolta – aggiunge Gentile – accettando le nomine di Arcore e non dice nulla sui matrimoni gay: stiamo per sorpassarli”. Gentile ce l’ha anche con Jole Santelli, coordinatrice regionale di Forza Italia : “Le cederei – dice – tutti gli spazi televisivi nostri: ogni volta che va in TV ci fa guadagnare un punto”.