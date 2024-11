La soddisfazione dei consiglieri regionali di Alternativa Popolare: «Da parte nostra sostegno pieno e incondizionato»

«Il Gruppo di AP in Consiglio Regionale esprime profonda soddisfazione per la scelta della Direzione Nazionale del partito di nominare il Sen. Antonio Gentile Coordinatore Nazionale di Alternativa Popolare». Lo sostiene Giovanni Arruzzolo, capogruppo AP Consiglio Regionale Calabria.

«E’ un risultato straordinario per la nostra regione e al tempo stesso un prestigioso riconoscimento politico per il senatore Gentile e per il certosino lavoro che egli ha sempre svolto al servizio dei calabresi e delle massime istituzioni della Repubblica italiana nel ruolo di Senatore e di Sottosegretario di Stato.

Al neo coordinatore nazionale giungano i nostri più sinceri auguri di buon lavoro. Siamo certi che con la sua grande esperienza politica saprà condurre Alternativa Popolare verso nuovi e lusinghieri traguardi rafforzando la centralità del nostro partito nello scacchiere politico nazionale in un momento particolarmente delicato per le sorti politico-istituzionali del nostro Paese. Egli ben rappresenta il centro moderato fondato sui valori del riformismo, dell’europeismo, di una equilibrata combinazione fra riduzione della pressione fiscale e taglio della spesa pubblica ma soprattutto attento al rilancio del Mezzogiorno. A tal riguardo è doveroso sottolineare come proprio grazie all’impegno del Sottosegretario al MISE Sen. Antonio Gentile e più in generale a quello di AP all’interno del Governo Nazionale la nostra regione sia stata messa nelle condizioni di raggiungere importanti risultati. Basti pensare che l’area portuale di Gioia Tauro è stata riconosciuta dallo Stato come prima Area ZES (Zone Economiche Speciali) d’Italia; che il Governo è intervenuto sulla riduzione delle tasse specie sull’impresa e col pacchetto Industria 4.0 e Concorrenza; che il Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato per la Calabria 145 milioni di euro grazie ad un accordo di programma per i settori agroalimentare e turismo; che con il Programma nazionale “Resto al Sud” lo Stato investe 1,2 miliardi sugli imprenditori under 35 ivi compresi quelli residenti in Calabria.

Per questi motivi e alla luce dei buoni risultati conseguiti riteniamo che si debba proseguire nel percorso politico-istituzionale che vede AP impegnata a livello nazionale. Al neo Coordinatore Antonio Gentile, al Ministro Beatrice Lorenzin e ai tre vice coordinatori nazionali Gioacchino Alfano, Dore Misuraca e Sergio Pizzolante confermiamo il nostro pieno e incondizionato sostegno».