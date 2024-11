Il coordinatore regionale del Nuovo centrodestra: ‘Le Ferrovie della Calabria devono essere rilanciate anche perché sarebbero in grado di sostituire Trenitalia’

«Le Ferrovie della Calabria devono essere rilanciate anche perché, a mio avviso, sarebbero in grado di sostituire Trenitalia nella convenzione sulle linee regionali». Lo sostiene, in una dichiarazione, il senatore Antonio Gentile, coordinatore regionale del Nuovo centrodestra. «Ricordo a me stesso – aggiunge – che quel contratto di servizio ci costa 80 milioni annui, a fronte di treni obsoleti, linee interrotte e continui ritardi. Le Ferrovie della Calabria hanno la concessione Rfi e in un quadro di rilancio possono tranquillamente arrivare a gestire questo servizio e, in futuro, la linea delle metropolitane che dovranno sorgere. Il fatto che la società oggi appartenga interamente alla Regione – conclude Gentile – può determinare un'inversione positiva nella valorizzazione delle sue risorse».