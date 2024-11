«Il Sottosegretario Gentile rappresenta uno dei pilastri portanti del Movimento, con grandi vantaggi per l’intera Calabria»

C’è aria di grande soddisfazione all’interno del Coordinamento cittadino di Alternativa Popolare Rende e tra i consiglieri comunali Monaco, Bartucci, Pulicani, Bruno e Russo Al Sottosegretario di Stato allo Sviluppo Economico, sen. Antonio Gentile, va, infatti, la nomina di vicecoordinatore nazionale del partito.

«Il Sottosegretario Gentile – commentano i consiglieri e il Coordinamento - rappresenta uno dei pilastri portanti del Movimento, con grandi vantaggi per l’intera Calabria. Con il Senatore Gentile, grazie ai suoi incarichi e al suo costante impegno politico ed amministrativo, tutto il Mezzogiorno ha un ponte diretto con il Governo nazionale». Coordinamento e consiglieri, soddisfatti lo sono “per i frutti che sta raccogliendo il senatore Gentile, del quale vengono riconosciute e premiate le sue doti di coerenza, serietà, impegno e forte vicinanza ai territori, soddisfatti lo sono anche per come “Alternativa Popolare” sia una forza in crescita.

Con “Alternativa Popolare”, che ha come referente nazionale una figura politica così di spicco e di così alto spessore morale come il senatore Gentile, si può tranquillamente guardare, insieme al Coordinatore nazionale Lupi, alla crescita de partito in maniera incisiva e determinante”.