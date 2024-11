Il consigliere regionale: ‘L'idea cardine che animerà il nuovo sistema sarà quello di discariche zero, raccolta differenziata e realizzazione di impianti moderni’

Con il varo delle linee guida da parte della giunta regionale, e con la presentazione avvenuta oggi in conferenza stampa, si apre una fase nuova in un settore delicatissimo come quello della gestione del ciclo dei rifiuti.

L'idea cardine che animerà il nuovo sistema sarà quello di discariche zero, raccolta differenziata e realizzazione di impianti moderni.

In perfetta coerenza con questa impostazione ho già depositato in Consiglio regionale un disegno di legge denominato "rifiuti zero" che indirizzerà la nostra regione con decisione sui binari della raccolta integrale porta a porta, sul terreno del riuso, sull'idea guida dei rifiuti come risorsa per uscire definitivamente dall'emergenza.

Nella stessa direzione, come ricordato oggi in conferenza stampa dal Presidente, ci stiamo muovendo in Commissione Sanità con l’istituzione del Registro Tumori regionale, non dobbiamo dimenticare che un ambiente più pulito migliore la qualità della vita.