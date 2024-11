Tra i candidati a sindaco della città di Castrovillari dove si svolgeranno le elezioni c'è anche Giancarlo Lamensa.



Quarantanove anni, nato a Cosenza, Giancarlo Lamensa è il terzo di quattro figli del noto professionista castrovillarese Mario, affermato commercialista ed esperto contabile della città del Pollino. Proprio dal padre ha ereditato la passione per questa attività professionale che lo ha portato, dopo essersi diplomato al liceo scientifico, “E. Mattei” di Castrovillari, a continuare la sua formazione iscrivendosi al corso di Laurea in economia e commercio presso l'Università di Messina.



È il volto nuovo della politica cittadina, candidato del centrodestra, per il quale ne incarna valori e contenuti programmatici. Dopo l'abilitazione di Dottore Commercialista ha iniziato a svolgere la sua attività con serietà e abnegazione. Titolare dello studio professionale di consulenza fiscale Lamensa & Lamensa srl con sedi in Calabria e Basilicata, è consulente di numerose aziende ed è delegato presso il tribunale di Castrovillari. Abilitato come mediatore professionista civile e commerciale e gestore della crisi da sovraindebitamento.



È attivo anche nel mondo dell'associazionismo di servizio, facendo parte, come dirigente, in diversi enti.