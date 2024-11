La storia dei bi-poltronisti calabresi finirà ufficialmente domani. Il Consiglio regionale – in programma alle 15.30 – prenderà atto delle dimissioni di Simona Loizzo e Gianni Arruzzolo (entrambi hanno optato per la Camera) e, subito dopo, accoglierà le due new entry di Lega e Forza Italia: Pietro Molinaro e Mimmo Giannetta.

Si tratta di semplici passaggi formali, sulla scorta di quelli che, nelle scorse settimane, hanno permesso l’ingresso di Sabrina Mannarino (Fdi) e Gianni Muraca (Pd) al posto di Fausto Orsomarso e Nicola Irto, entrambi eletti al Senato.

Le trattative politiche legate ai nuovi ingressi sono però partite da alcuni giorni e riguardano sia i ruoli di capigruppo di Lega e Fi sia le presidenze delle commissioni Sanità e Antindrangheta.

I movimenti

I consiglieri della Lega non hanno perso tempo e, prima di Natale, hanno sfiduciato la capogruppo Loizzo sostituendola con Pino Gelardi. Quest’ultimo è ancora al vertice dell’Antindrangheta (le due cariche non sono incompatibili), ma presto potrebbe lasciare la presidenza proprio a Molinaro, unico leghista a rimanere, altrimenti, senza ruoli di rappresentanza negli organismi regionali, considerato che Filippo Mancuso e Pietro Raso sono, rispettivamente, presidenti del Consiglio e della commissione Affari istituzionali.

Straface presidente

Più articolato il quadro dalle parti di Fi. Pochi giorni fa, Michele Comito ha rassegnato le dimissioni da presidente della commissione Sanità perché ormai certo della sua elezione a capogruppo azzurro, in quella che sarà una sorta di staffetta con il cognato, Arruzzolo.

Proprio stamattina la coriglianese Pasqualina Straface è stata poi indicata dal gruppo come neo componente della commissione al posto di Comito. Un passaggio che prelude alla sua prossima elezione a presidente.

Straface ha dunque vinto la sfida che la vedeva opposta a Valeria Fedele e allo stesso Giannetta.

Le altre leggi in esame

In Consiglio non si prenderà atto solo delle surroghe. All’ordine del giorno sono infatti previste altre tre proposte di legge: il riordino dell’organizzazione turistica regionale (firmata da Graziano), le nuove disposizioni in materia di vincolo idrogeologico (Cirillo e Raso) e le modifiche alla manovra finanziaria 2012, con cui verrà prorogato il termine ultimo di fine intervento al 31 dicembre 2025 per i programmi di edilizia sociale (De Nisi).

Le candidature

Dopo le nomine dei garanti di Salute (Stanganelli), Detenuti (Murgia) e Infanzia (Marziale), il Consiglio si appresta poi a scegliere anche il responsabile dei diritti delle persone con disabilità. È già stato pubblicato l’elenco definitivo dei 18 candidati: Giuseppe Arfuso, Maria José Caligiuri, Giovanni Capocasale, Antonino Coco, Teresa Colonna, Raffaele Crescenzo, Annamaria Curatola, Pamela De Patto, Francesco Garofalo, Mariangela Giovinazzo, Domenico Ietto, Domenico Napoli, Cinzia Nava, Paola Nigro, Maria Alessandra Polimeno, Emiliana Scuteri, Ernesto Siclari e Maurizio Simone.

Il garante dei disabili percepirà un compenso di 15.500 euro all’anno.