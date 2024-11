L’intervento dell’ex sindaco della Capitale domani al palazzo della Provincia di Vibo Valentia per parlare della riforma costituzionale

C’è il NO grillino, quello della sinistra interna al Partito democratico, il NO della sinistra antagonista e poi c’è quello della destra che si rifà ai valori dell’esperienza storica di Alleanza Nazionale. Domani, infatti, sarà presente a Vibo Valentia per sostenere le ragioni del NO alla riforma costituzionale l’ex sindaco della Capitale e già leader della “destra sociale” all’interno di An, Gianni Alemanno.

L’iniziativa politica si terrà domani alle 17,30 nella sala consiliare dell’amministrazione provinciale, nel palazzo ex Enel. I lavori saranno introdotti da Maria Silvestro, mentre a dare un contributo alla discussione saranno Orlando Fazzolari, Franco Bevilacqua e Domenico Nania. La sintesi del dibattito, come detto, sarà tratta da Gianni Alemanno. Il tema della manifestazione: “Le ragioni del NO alla riforma Renzi-Boschi – Per difendere la sovranità popolare”.