Anche Gioia Tauro viene assegnata dal ballottaggio di domenica al centrodestra. A governarla per i prossimi cinque anni sarà Giuseppe Pedà.

E’ Giuseppe Pedà il nuovo sindaco di Gioia Tauro. A consegnargli la città il 57,16 per cento dei votanti. Una percentuale importante e che aveva contraddistinto dall’inizio il percorso dell’esponente del centrodestra, primo anche al primo turno, con il 35, 4 per cento dei consensi, lasciando indietro Aldo Alessio, ex sindaco della città della Piana.



Ben sei le liste a sostegno di Pedà: Forza Italia, Pro Quartieri, Ncd Udc – Area Popolare, Insieme per Gioia, Alternativa per Gioia Tauro e Centro Democratico. Nel neo consiglio comunale in fase di insediamento saranno tre i seggi di Forza Italia e occupati da Giulio Ranieri, Anna Maria Tomaselli Maria Grazia Fondacaro. Seguono Giuseppe Cammareri, Gessica Raco e Roberta Guinicelli per la lista Pro quartieri; Cristian Guerrisi e Nicola Zagarella per Area Popolare, Santo Bagalà per Insieme per Gioia; Totò Parrello per Alternativa per Gioia, Aldo Alessio e Francesca Altomonte per il Partito Democratico, Rosario Schiavone e Salvatore La Rosa per Schiavone sindaco; Renato Bellofiore e Giuseppe Zappalà come ex competitor.