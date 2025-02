Pianificate entrate e spese. Nel Consiglio comunale illustrati i principali interventi in cantiere. Il sindaco: «È arrivato il momento di mettere in campo le nostre idee e proposte per cambiare il volto della città»

L’amministrazione comunale di Gioia Tauro guidata da Simona Scarcella ha approvato il suo primo bilancio di previsione.

«Un bilancio ragionato e con i piedi per terra che ci permette di fare passi misurati per risolvere problemi concreti – ha affermato il sindaco –. Primo atto veramente nostro. È arrivato il momento di mettere in campo le nostre idee e proposte per cambiare il volto della città».

Il bilancio di previsione è uno strumento finanziario utilizzato dalle pubbliche amministrazioni per pianificare le entrate e le spese. Esso serve a garantire che le risorse economiche siano allocate in modo efficace per soddisfare i bisogni della comunità e raggiungere gli obiettivi programmati. Nel corso del Consiglio comunale in cui è avvenuta l’approvazione, sono stati molti i punti all'ordine del giorno trattati, attraverso i quali sono stati illustrati gli interventi principali che l'amministrazione comunale ha in cantiere per il 2025.

Tantissimi gli argomenti analizzati: lavori pubblici, rifacimento delle strade, delle fogne e dei marciapiedi comunali, concessioni demaniali, razionalizzazione del sistema tributario, interventi nel campo culturale e sociale. Approvati, inoltre, una serie di regolamenti per favorire lo sviluppo economico della città, fra questi il regolamento per le sponsorizzazioni, per la gestione delle aree verdi comunali, per l'erogazione dell'acqua potabile, per gli affidamenti di contratti per servizi e forniture, per il funzionamento delle commissioni consiliari.

«L'unione e la compattezza della nostra squadra di governo si è dimostrata radicata già in questi primi sette mesi di governo – dichiara con soddisfazione Simona Scarcella -.Stiamo lavorando per dare fiducia alla città con la consapevolezza delle difficoltà a cui andiamo incontro, ma allo stesso tempo molto più forti di prima. Non potrei avere una squadra migliore. Insieme stiamo lavorando per non deludere le aspettative legittime dei cittadini e per fare ritornare la nostra città a quella normalità di cui tutti abbiamo bisogno. Lavoriamo con Gioia Tauro nel cuore».