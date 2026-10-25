Il sindaco e l’Amministrazione comunale esprimono solidarietà al presidente dell’associazione “La Tazzina della Legalità”. Ancora da chiarire la natura dell’episodio e le eventuali responsabilità, mentre si attende l’esito degli accertamenti

L’Amministrazione comunale di Gioia Tauro, guidata dal sindaco Simona Scarcella, esprime piena solidarietà e sincera vicinanza a Sergio Gaglianese, presidente dell’associazione culturale “La Tazzina della Legalità”, in seguito al danneggiamento della sua automobile, episodio che lo stesso Gaglianese ha denunciato pubblicamente.

Un gesto grave, la cui natura e le cui motivazioni dovranno essere chiarite dagli organi competenti, che suscita preoccupazione e richiama l’attenzione sull’importanza di tutelare chi si impegna quotidianamente nella promozione della cultura della legalità, della giustizia e del rispetto delle regole.

L’Amministrazione comunale di Gioia Tauro condanna ogni forma di intimidazione, violenza e sopraffazione e ribadisce che nessuno deve essere lasciato solo quando sceglie di spendersi per affermare i valori della convivenza civile e della responsabilità collettiva.

«Desidero esprimere, a nome mio personale e dell’intera Amministrazione comunale di Gioia Tauro, la più sincera vicinanza a Sergio Gaglianese – dichiara il sindaco Simona Scarcella –. Conosciamo il valore dell’impegno civile e sappiamo quanto sia importante che chi opera per la legalità possa farlo senza subire pressioni, minacce o danneggiamenti. Ogni episodio di questo genere merita attenzione e deve essere valutato con serietà, affinché sia fatta piena luce sui fatti e siano individuate eventuali responsabilità».

Il sindaco sottolinea inoltre il valore della solidarietà tra istituzioni, associazioni e cittadini: «La legalità non può essere soltanto una parola da pronunciare nelle cerimonie ufficiali. È una scelta quotidiana, che richiede coraggio, coerenza e la capacità delle comunità di fare fronte comune. A Sergio Gaglianese voglio dire che il suo impegno merita rispetto e che la nostra Amministrazione gli è vicina. Di fronte a episodi che destano preoccupazione, la risposta deve essere quella della fiducia nelle istituzioni, della fermezza e della partecipazione civile».

L’Amministrazione comunale auspica che gli accertamenti consentano di ricostruire quanto accaduto e di chiarire ogni aspetto della vicenda, nel pieno rispetto del lavoro delle autorità competenti.

Gioia Tauro rinnova così il proprio sostegno a quanti contribuiscono, attraverso l’impegno concreto e la testimonianza quotidiana, a diffondere la cultura della legalità e a rafforzare il tessuto democratico e civile della Calabria.