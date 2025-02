Il consiglio direttivo di Arrical, con propria deliberazione numero 8 del 30 gennaio 2025, pubblicata in questi giorni, ha rideterminato la quantificazione delle indennità di disagio derivante da infrastrutture quali discariche, impianti di trattamento rifiuti e termovalorizzatore. Ciò è stato accolto come una boccata di ossigeno dal Comune di Gioia Tauro e si traduce in benefici diretti per la popolazione.

«Questa importante deliberazione ha messo fine alle diseguaglianze che erano state mantenute per anni a favore di alcuni comuni a discapito di altri – spiega il sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella -. Sin dai primi mesi del mio insediamento ho avuto diverse e proficue interlocuzioni con gli uffici di Arrical e con la Regione Calabria finalizzate a rimuovere quelle disomogeneità territoriali che avevano portato alla nostra comunità un trattamento di sfavore rispetto ad altre città sedi di impianto di termovalorizzatore. Con estrema soddisfazione devo evidenziare come le mie istanze siano state prontamente accolte. In tempi davvero veloci, il consiglio direttivo d'ambito ha rideterminato i nuovi importi unitari per il calcolo delle royalties che vengono aumentati a 8 euro a tonnellata per ciò che riguarda l'impianto di trattamento dei rifiuti, sempre ad 8 euro a tonnellata per ciò che riguarda il termovalorizzatore, e un aumento significativo pari a 10 euro a tonnellata per ciò che riguarda la discarica».

Da una stima effettuata dagli uffici competenti rispetto al conferimento storico presso gli impianti, da quest'anno il comune di Gioia Tauro beneficerà di un aumento di royalties pari a circa 400 mila euro.

«Si tratta di somme importanti che, unitamente agli introiti dalla raccolta differenziata, che stiamo per avviare, rappresentano una risorsa a favore di tutti i cittadini – afferma il sindaco –. È il giusto riconoscimento per un disagio ambientale che la nostra città ha sofferto da anni nel totale disinteresse della classe politica. Avevamo promesso in campagna elettorale che ci saremmo battuti per le royalties, ed avere ottenuto un primo e così importante risultato a soli 7 mesi dalle elezioni, costituisce motivo di grande soddisfazione per tutti noi. Non è la vittoria del sindaco, ma è la vittoria di una città che deve riconquistare quella centralità che una politica sciatta e trascurata le aveva negato per decenni».