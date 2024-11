«È una squadra ricca di competenze e soprattutto amore per Gioia Tauro». Sabato convocato il Consiglio comunale con «l'invito l'opposizione a partecipare e cooperare per il bene della città»

A pochi giorni della vittoria delle elezioni amministrative, la neo sindaca di Gioia Tauro Simona Scarcella ha nominato i membri della Giunta comunale. Sono state, altresì, conferiti altri incarichi fondamentali ai componenti della squadra. Sono state scelte figure di comprovata competenza tecnica e nello stesso tempo di attestata operatività sul territorio «per rispondere ad esigenze immediate, perché i cittadini lamentano l'assenza degli amministratori tra le strade della città». L'organico è stato strutturato in accordo tra tutte le liste presenti nella coalizione. «È una squadra ricca di valori competenze e soprattutto amore per Gioia Tauro - ha affermato Simona Scarcella -. Questo è un primo quadro generale. Il gruppo si allargherà con nomine di altre figure contemplate dalla legge per la migliore gestione dell'attività amministrativa».

La Giunta

Antonino parrello, classe '65, imprenditore gioiese da sempre impegnato nel civismo, con incarichi in associazioni culturali e sportive, sarà il nuovo vicesindaco, e avrà la delega al commercio, attività produttive, patrimonio comunale, polizia locale, sport, impianti sportivi, turismo, grandi eventi e feste.

All'ingegnere Giuseppe Romeo, classe '78, già assessore comunale, esperto professionista nel proprio settore, è stata conferita la delega a L.L.P.P. e manutenzione, urbanistica ed edilizia, demanio, programmazione, sviluppo del territorio, PNRR, piano di protezione civile, politiche regionali e provinciali, ATERP.

L'avvocato Damiana Petrelli, classe '67, rivestirà «una figura indispensabile». Le sono state conferite le deleghe agli affari legali, affari generali, contenziosi, beni confiscati, società partecipate, personale.

A Cristian Guerrisi, classe '89, persona che per tanti anni ha lavorato nel settore del verde pubblico, «per l'elevata esperienza maturata sul campo, a stretto contatto con gli operatori», sono state conferite le deleghe all'ambiente, nettezza urbana, ville comunali, isola ecologica, raccolta differenziata, cimiteri.

Alla professoressa Domenica Speranza, classe '87, docente attualmente in servizio presso il liceo classico di Cittanova e con esperienza decennale, coordinatrice giovanile di Forza Italia, sono state attribuite le deleghe a pubblica istruzione, scuola, cultura, beni culturali, museo/biblioteca, pari opportunità, politiche del lavoro e giovanili, fondi comunitari.

Il sindaco ha avocato a sé le deleghe al bilancio, al Corap-aree industriali e gestione aree Ciambra e Via Asmara. «Sono responsabilità importanti a cui devo rispondere direttamente ai cittadini che mi hanno dato fiducia» ha spiegato Simona Scarcella.

Il primo cittadino ha annunciato che ha avviato già interlocuzioni per favorire investimenti nel retroporto. Scarcella ha anche esternato preoccupazione per la situazione della Ciambra, garantendo impegno e soluzioni per ridare dignità alle persone.

Altri incarichi

Simona Scarcella, ha conferito deleghe fondamentali ai componenti della propria squadra. Al giovane studente universitario Giovanni Cedro, che nella tornata elettorale ha conseguito un gran numero di preferenze, è stata assegnata la delega al porto «perché il porto è il futuro dei giovani, e devono essere parte integrante del suo sviluppo».

All'ex garante delle persone con disabilità del comune di Gioia Tauro, l'esperta Mariangela Giovinazzo, sono state conferite le deleghe Welfare e politiche sociali. Per le esigenze dell'ospedale cittadino e i servizi sanitari che riguardano il territorio, si è pensato a una conoscitrice della questione, la dottoressa e biologa Giusy Magno.

Le deleghe per l'arredo e il decoro urbano sono andate a Fabio Pioli, persona molto presente nel territorio comunale e impegnata in opere di carattere sociale. Sabato prossimo è stato convocato il primo Consiglio comunale e la sindaca Simona Scarcella ha rinnovato l'invito all'opposizione «di partecipare e cooperare per il bene di Gioia Tauro».