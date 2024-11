«Sempre pronto a spronarci e a supportare le nostre idee», così i giovani del coordinamento regionale di Alternativa Popolare accolgono la nomina di Antonio Gentile a vice coordinatore nazionale del movimento

«Siamo certi che anche in questo nuovo e prestigioso incarico il Sottosegretario Gentile saprà dimostrare il suo valore come del resto ha sempre fatto nel corso della sua lunga e onorata carriera politica. Noi giovani di Alternativa Popolare continueremo a sostenere, come sempre e convintamente, la sua azione politica, ringraziandolo ancora una volta per la fiducia che ha sempre dimostrato nei nostri confronti», queste le parole dei giovani del di AP ad Antonio Gentile, espresse in una nota.

«Non possiamo che salutare- concludono- con immensa gioia ed entusiasmo la nomina di un politico di grande esperienza, di grandi competenze umane ed amministrative, sempre pronto a spronare noi giovani e a supportare le nostre idee, punto di riferimento a cui ispirarci nella nostra “crescita” politica . Siamo a disposizione del nuovo vicecoordinatore nazionale per dare ancora più slancio ad un partito che in Calabria, continua il suo percorso di ascesa».

Valerio Cavalieri

Vice Coordinatore regionale Giovani AP Calabria