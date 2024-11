Si è svolto il programmato incontro tra il segretario provinciale del Partito democratico di Catanzaro, Enzo Bruno, e gli esponenti del Pd di Girifalco Vincenzo Olivadese, Roberto Iozzi e Pino Loiarro.

Girifalco (CZ) - La riunione è stata convocata per approfondire linee guida che saranno messe in campo per costruire una alternativa politica amministrativa a Girifalco, dopo lo scioglimento del consiglio comunale guidato dal sindaco Mario Deonofrio e l'indizione delle nuove elezioni. Punto dirimente della discussione è stata la comune intenzione di creare un percorso condiviso e unitario, nonché di rottura rispetto scelte politiche e amministrative del recente passato che hanno portato alla ingovernabilità del paese, lento decadimento culturale sociale ed economico del paese.



Un percorso programmatico, è emerso nell'incontro che deve rappresentare una netta linea di demarcazione che consenta di voltare pagina anche con l'atteso e necessario ritorno alla politica, e quindi ai partiti. Devono essere poste le basi per la creazione di un ampio schieramento di centro sinistra di cui il Partito democratico di Girifalco unito e operativo, ambisce ad essere il baricentro. Il segretario provinciale Bruno e gli esponenti del Pd di Girifalco hanno deciso, infine, che a breve sarà concordata la data di un'assemblea da svolgere alla presenza dei componenti della segreteria per coinvolgere militanti, dirigenti, simpatizzanti e cittadini per aprire il confronto sul progetto alternativo da condividere con le altre forze che vorranno fare proprio.