Lo hanno deciso ieri i consiglieri eletti nelle lista dei ‘Democratici progressisti’, Giudiceandrea sarà il capogruppo in consiglio regionale

Il consigliere Giuseppe Giudiceandrea è stato indicato come capogruppo dei “Democratici progressisti” in consiglio regionale. Lo hanno deciso, in un incontro tenutosi ieri, i consiglieri eletti nella lista dei "Democratici progressisti".

“I consiglieri presenti – si legge in una nota diffusa dall’ufficio stampa del consigliere Giudiceandrea – in accordo naturalmente con Neri, assente, hanno indicato Giudiceandrea per la carica di capogruppo. Inoltre i tre componenti del gruppo si sono detti disponibili a far parte di una costituenda commissione indicando il consigliere Arturo Bova nella eventuale carica di presidente”.