Ha commenatato così il consigliere regionale, Giuseppe Giudiceandrea (Democratici progressisti) l'emergenza immigrazione che in questo periodo sta interessando in particolar modo la Calabria

"L'emergenza immigrazione crea una guerra tra poveri. L'ex presidente Loiero aveva fatto una legge sull' accoglienza per il ripopolamento dei borghi. Queste persone devono essere considerate delle risorse. Quelle persone che scappano dai loro paesi non si potranno fermare. I numeri sono elevatissimi e quindi la legge Loiero va adeguata al tempo. Scandalizza la posizione della Francia socialista che respinge delle persone al di fuori di ogni norma diumanità. Abbiamo una situazione di pericolosità anche sociale.esempi positivi erano Acquaformosa, Riace e Caulonia".

"Dobbiamo uscire dai piani emergenziali - conclude Giudiceandrea - Questa non è accoglienza. Moltissimi sono quelli che muoiono nellq traversata. Dobbiamo fare un balzo in avanti nell accoglienza per farli diventare risorsa. Non possiamo creare ghetti ma possiamo diffonderli tra i vari paesini abbandonati. Noi calabresi grazie a loro possiamo anche crescere".