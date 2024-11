Oggi nella sala conferenze dell'Hotel Link di Cosenza, Giulia Fresca ha spiegato perché ha scelto di candidarsi

Giulia Fresca candidata nella lista " Per Cosenza Oltre i colori". Oggi, giovedì 5 maggio, nella sala conferenze dell'Hotel Link di Cosenza, la giornalista bruzia ha spiegato perché ha scelto di candidarsi nella compagine che fa capo all'onorevole Giacomo Mancini.

"Giulia sarà – spiega Giacomo Mancini, promotore della lista "Per Cosenza Oltre i colori" - un valore in più per la nostra lista e per la coalizione "Alleanza civica progressista" guidata dall'amico, Carlo Guccione. La presenza di Giulia, insieme agli altri candidati e candidate della lista, testimonia la forza attrattiva dei contenuti e delle idee all'interno della nostra formazione civica. Qui coltiviamo il dialogo e il rispetto delle posizioni differenti, perché sono uno stimolo alla ricerca di politiche virtuose e inclusive".



"I nostri avversari – afferma Giacomo Mancini- hanno subito l'ondata di entusiasmo e forza innescati dalla discesa in campo di Carlo Guccione, personalità politica in grado di fare sintesi e abbinare al meglio la storia della sinistra cosentina e la lunga e gloriosa stagione del riformismo. Le parole pronunciate dal sottosegretario con delega ai Servizi segreti, Marco Minniti, sulla dimensione politica di mio nonno e sulla grande tradizione socialista sono il segno di quanto sia sempre più attuale la necessità di riscoprire e riportare alla luce pratiche democratiche e virtù amministrative a Palazzo dei Bruzi. Noi siamo in campo per condividere con Carlo Guccione questo percorso".