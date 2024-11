La Giunta regionale si è riunita ieri sotto la presidenza del Presidente Mario Oliverio

Su proposta del Presidente è stata deliberata l’adesione della Regione alla coalizione nazionale per le competenze digitali.

- E’ stata deliberata la richiesta al Ministero delle politiche agricole della dichiarazione di carattere eccezionale delle piogge alluvionali verificatesi nei giorni undici e dodici agosto scorso nella provincia di Cosenza.

- Sono state designate per il Por Calabria fesr/fse 2014-2020, l’Autorià di Audit,l’Autorità di gestione e l’Autorità di certificazione.



Su proposta del Presidente Oliverio e del Vicepresidente ed Assessore alle Politiche del Personale ed al Bilancio Antonio Viscomi è stato deliberato il contratto per la costituzione, a titolo gratuito, non esclusivo del diritto di riuso in favore dell’arcea (agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura), con sede in Catanzaro del programma applicativo sviluppato dalla Regione Calabria, a supporto del "ciclo della performance".





Su proposta dell’Assessore al Bilancio ed alle Politiche del Personale Antonio Viscomi è stato approvato l’atto d’indirizzo per il Piano di razionalizzazione degli uffici regionali decentrati e la riduzione delle locazioni passive.

Sono state approvate una serie di variazioni al bilancio di previsione per l'anno 2015.

- E’ stato deliberato l’adeguamento della struttura organizzativa della Giunta regionale, a seguito del passaggio del personale proveniente dalle province.



- E’ stato approvato il capitolato speciale e lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria della Regione.



- È stato approvato l'atto di indirizzo per garantire il rispetto degli equilibri di bilancio.



- È stato definito il fabbisogno di personale per il triennio 2015/2017.





Su proposta dell’Assessore all’Istruzione Federica Roccisano, è stato approvato il progetto “Giovani alla scoperta della Calabria: cultura,arte e musica” con riferimento al Fondo nazionale delle politiche giovanili 2014, che ha l'obiettivo di incentivare l'aggregazione giovanile ed invogliare i giovani a riscoprire le proprie radici.