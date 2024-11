La Giunta ha approvato lo schema di adesione dei Comuni all'Autorità idrica della Calabria

La Giunta regionale si è riunita sotto la presidenza del Presidente Mario Oliverio, con l’assistenza – informa una nota dell’Ufficio stampa – del Segretario generale Ennio Apicella.



Su proposta del Vicepresidente della Giunta Antonio Viscomi è stata approvata una variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 per l'istituzione di nuovi capitoli di bilancio in entrata e spesa, relativamente al programma operativo interregionale "attrattori culturali naturali e turismo".



Su proposta dell'Assessore al Lavoro Federica Roccisano è stato preso atto del decreto commissariale dell'Ardis per consentire, successivamente, il trasferimento del personale dipendente dall'Ardis ad "Azienda Calabria Lavoro".