Il segretario regionale del Pd Ernesto Magorno chiede a Oliverio di allargare la squadra di governo, cercando di rappresentare tutte le anime del Pd.

Nega i contrasti tra Oliverio e il governo Renzi, il segretario regionale del Pd. Magorno, in una intervista al Quotidiano del sud, derubrica lo scontro a mera naturale dialettica tra “regioni e governo nazionale, perché le questioni in gioco sono realmente di grande rilevanza e possono, qualche volta, far apparire non completamente idilliaco il rapporto”.



“Io credo che in questo il Pd, che è forza di maggioranza sia nel governo nazionale che regionale, abbia una funzione fondamentale nella coesione tra i due livelli di governo che, al di là di ipotesi giornalistiche, non ha avuto né crepe né cedimenti. E' questo l'impegno che dovremo assumere il 31 nella nostra Assemblea regionale ed è per questo che lavoreremo nei prossimi mesi. Io sento questa grande responsabilità da segretario regionale di una forza di governo che vuole essere seria e credibile e che, per questo, sostiene e continuerà a sostenere lealmente l’esecutivo regionale”.



Ma, avverte Magorno, ‘l’esecutivo dovrà essere espressionepiena di tutto il Partito Democratico calabrese”. “E’ questo l’impegno che ci siamo assunti di fronte agli elettori e che dovremmo mantenere, per senso di responsabilità nei confronti dei problemi che ha la Calabria – conclude – di fronte ai quali ogni altra questione diviene secondaria”.