Il deputato democrat: “Oggi l’unico antidoto a quanto accaduto è solo lo scioglimento del Consiglio comunale di Lamezia”

Riceviamo e pubblichiamo.

“Dopo il susseguirsi incalzante delle dimissioni degli assessori, e soprattutto di due vicesindaco, arriva come una spada di Damocle la conclusione dei lavori della Commissione d’accesso con la richiesta di scioglimento del Consiglio Comunale di Lamezia.

A questo punto appare superfluo ogni ragionamento politico perché dopo aver ripetutamente consigliato al Sindaco di assumere un atteggiamento coerente con i suoi proclami e quindi di dimettersi dopo le operazioni che avevano gettato forti ombre in merito alla collusione tra Consiglio Comunale e cosche, oggi l’unico antidoto a tutto quanto accaduto è solo lo scioglimento del Consiglio Comunale.

E’ bene essere chiari su questo punto: lo scioglimento del Consiglio Comunale, a questo punto, appare come l’unica misura adeguata a ripristinare la legalità in città pur essendo indubbiamente una misura che ferisce la collettività.

L’amministrazione Mascaro, destinata a passare alla storia come quella in eterna costruzione, sta facendo una partita a sé, inconcludente sul piano della programmazione e sempre più protesa a giocare una in difesa, nella speranza di salvarsi dal disastro senza rendersi conto che così facendo getta nel baratro l’intera comunità.

!banner!

D'altronde già in campagna elettorale il PD aveva sollevato con forza la questione della legalità, cozzando con l’arroganza del Sindaco. Oggi purtroppo i fatti ci danno ragione e nello stesso tempo ci richiamano ad un impegno sempre più consistente verso la ricostruzione di una futura amministrazione seria e credibile in grado di guidare la città”.

Sebastiano Barbanti

Deputato PD