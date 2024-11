Il neo assessore all'Agricoltura, Gianluca Gallo, 51 anni, è stato il consigliere regionale più votato del suo partito, Forza Italia, grazie a più di 12mila preferenze.

Avvocato ed ex Udc

Avvocato (laurea a 23 anni, abilitazione a 25), è stato per due volte sindaco di Cassano allo Jonio, la sua città, a partire dal 2004 e riconfermato, con il 66% dei consensi, nel 2009. Da esponente dell'Udc, nel 2008 si candida al Parlamento senza essere eletto.

Nel 2010 viene eletto in consiglio regionale con più di 5.600 voti. Quattro anni dopo, l'Udc corteggia il futuro governatore Mario Oliverio ma non riesce a siglare alcuna alleanza elettorale. Gallo allora si candida nella lista della Casa della libertà – a supporto della candidata presidente Wanda Ferro – ma arriva secondo dietro Giuseppe Graziano.

La battaglia giudiziaria

Ne nasce una battaglia giudiziaria senza precedenti: Gallo presenta ricorso e contesta l'elezione di Graziano, il quale – dopo diverse pronunce del Tribunale di Catanzaro, della Corte d'appello, della Cassazione e della Corte costituzionale – decade dalla carica per non aver rispettato la norma sulle aspettative dei dipendenti pubblici. Gallo torna quindi in Consiglio nel 2017 e, dopo poco tempo, assume la guida del gruppo Cdl.

Con il passare dei mesi diventa uno dei politici più critici del governo Oliverio e si avvicina alla coordinatrice di Forza Italia Jole Santelli. Infine, nell'aprile del 2019, diventa il coordinatore provinciale del partito azzurro a Cosenza, «eletto per acclamazione».

Al termine dell'emergenza coronavirus, tornerà in Consiglio e per la prima volta si accomoderà nei banchi destinati alla giunta. Alla sua destra, in uno degli scranni destinati alla maggioranza, ritroverà Graziano, rieletto proprio con l'Udc, il suo ex partito.