La Lega cambia la linea politica e decide di entrare nella nuova giunta calabrese. Ad annunciarlo è stato il leader del Carroccio, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook: «Ho sentito oggi la governatrice della Calabria, anche loro stanno cercando di fare miracoli e stanno allestendo al momento 165 posti di terapia intensiva. Domani ci sarà il consiglio regionale in Calabria e partirà il lavoro. Finalmente anche la nuova giunta calabrese, per la prima volta nella storia, avrà anche una rappresentanza della Lega».

Cambio di rotta

È un netto cambio di rotta rispetto all'accordo stretto nei giorni scorsi tra la presidente calabrese Jole Santelli e il segretario regionale del partito, Cristian Invernizzi. Un accordo in base al quale alla Lega sarebbe stata assegnata solo la presidenza del consiglio regionale, senza alcuna rappresentanza in giunta. Salvini ha però deciso di ribaltare tutto.

Consiglio in forse

In realtà, la seduta dell'assemblea calabrese di domani potrebbe non celebrarsi. In queste ore sta crescendo il numero dei consiglieri regionali che propendono per un rinvio dettato dall'emergenza coronavirus. La prima seduta della legislatura, inizialmente fissata per il 9 marzo, era poi stata posticipata al 18. L'insediamento del Consiglio potrebbe dunque slittare ancora, a data da destinarsi.