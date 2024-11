È un geologo che esercita la professione come libero professionista Giuseppe Campanella il candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle per le amministrative di Castrovillari. Sessantadue anni ha già avuto una esperienza politica ricoprendo, negli anni 90, il ruolo di consigliere comunale. Nel suo settore lavorativo ha vissuto l’esperienza di consigliere nazionale dell’ordine dei geologi e da sempre è impegnato nel campo del sociale e dell’associazionismo cittadino tra le fila di Sviluppo Castrovillari di cui è uno degli animatori.



Redattore ed autore nel 2014 dell'accordo territoriale per gli affitti a canone concordato (la cossiddetta cedolare secca) con la quale si sono potuti attuare una serie di nuovi contratti con garanzie per gli inquilini, evidenziando l'emersione del nero e senza pagamento della tassa di registrazione.