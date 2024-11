«Domani sarò a Gioia Tauro con il Ministro Peppe Provenzano per presentare il “Piano per il Sud”». Arriva sulla propria pagina facebook l’annuncio della visita in Calabria del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Domani, venerdì 14 febbraio, alle 12, sarà infatti all’Istituto di istruzione superiore “Severi” di Gioia Tauro per presentare il Piano per il Sud.