Il leader del Movimento civico esercita la professione di avvocato e scende in campo per la seconda volta. Sfiorò il successo cinque anni fa ma non venne eletto primo cittadino per soli 11 voti

Ci è arrivato così vicino che non riprovarci sarebbe stato ingiusto. Giuseppe Santagada cinque anni fa al ballottaggio contro il sindaco uscente sfiorò il risultato della elezione a sindaco per soli 11 voti.



Oggi, in vista della nuova tornata elettorale, si ripresenta con il Progetto civico democratico per Castrovillari e Territorio che è l’evoluzione del movimento delle liste civiche fondato insieme a Ferdinando Laghi. Peppe, come lo chiamano tutti, è un avvocato di 46 anni che esercita la sua professione di libero professionista a Castrovillari. Da sempre vicino ai temi politici, è da tredicini anni consigliere comunale della città di Castrovillari, eletto in quota Solidarietà e partecipazione, associazione di cui lo stesso fa parte e con la quale ha portato avanti diverse campagne di sensibilizzazione, alcune delle vere e proprie lotte, sulle problematiche cittadine come sanità e ambiente.



Nella sua attività da consigliere è rilevante il suo impegno in materia di bilancio e sulle correlate attività finanziare dell’Ente. Da sempre attento e critico sugli sprechi delle risorse economiche del comune, nel corso degli anni, ha sempre dato voce a chi aveva perso la fiducia nelle istituzioni poiché dimenticato dall’amministrazione.