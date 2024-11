La 31esima puntata stagionale di Perfidia, in onda sui canali di LaC Tv, sarà dedicata interamente al Riformismo socialista. L’autrice e conduttrice del talk show più irriverente del piccolo schermo ha scelto di fare un giro di boa, anticipato nella scorsa puntata dalla presenza dell’ex ministro ai Trasporti ed esponente storico del Partito Socialista Italiano Claudio Signorile che tracciando una ben definita linea di demarcazione tra il “riformatore” e il “riformista”, ha affermato come, oggi, «il riformismo ritorni con prepotenza perché è venuto meno il senso della governabilità nobile, non affidata alle dichiarazioni ma ai risultati».

«Dalla ricognizione storica dei fatti che ebbero luogo a Milano negli anni ‘90 alla più stringente attualità – spiega Antonella Grippo -, faremo un viaggio lungo l’emisfero dei Riformisti socialisti, a più di trent’anni di distanza da Tangentopoli e dall’inchiesta Mani Pulite. In attesa di una riforma della giustizia in grado di equilibrare il rapporto controverso tra politica e magistratura».

“Il tempo nuovo dei Riformisti Socialisti - La Giustizia” è il titolo scelto dalla giornalista di Sapri, che non ha mai nascosto i suoi riferimenti politici. Alla discussione parteciperà l’ormai consueto parterre di ospiti illustri. A partire dai due ex pm del pool di Tangentopoli, Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo. Insieme a loro ci saranno anche l’esponente storico del Partito socialista italiano e stretto collaboratore di Bettino Craxi, Ugo Intini; il politico, e già fondatore e direttore di “Liberal”, Ferdinando Adornato; l’ex deputato socialista, e oggi editorialista, Fabrizio Cicchitto; il politico, imprenditore, giornaliste ed ex sindacalista Giuliano Cazzola; l’ex parlamentare del Movimento 5 stelle, Francesco Forciniti; il massmediologo Klaus Davi e il giornalista e scrittore Michele Drosi.

Dunque, appuntamento con Antonella Grippo e la stagione di Perfidia, questa sera, a partire dalle 21:00 su LaC Tv al canale 11 del digitale terrestre, 411 tivusat e 820 della piattaforma Sky.