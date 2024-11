Le parole di Giuseppe Dell’Aquila, Direzione regionale e provinciale Pd: «Molti risultati li abbiamo raggiunti»

«Gli ultimi 3 colpi messi a segno sulle infrastrutture dal Governo Regionale, sostenuto dal Governo Nazionale e dall’intera Deputazione calabrese, ridanno vita all’intera costa Jonica, riaccendendo quella speranza che nel crotonese tutti hanno cercato per decenni». Le parole di Giuseppe Dell’Aquila, Direzione regionale e provinciale Pd.

«L’annuncio del ritorno di Ryanair sullo scalo pitagorico, il primo intervento di riqualificazione dei binari ferroviari con il prossimo intervento sulla elettrificazione, ed infine la decisione del CIPE di appaltare 1,3 mld di euro sul megalotto Roseto – Sibari, danno la spinta giusta al cambiamento tanto atteso. Il Presidente Mario Oliverio, attraverso una attenta programmazione, ha saputo dare una giusta direzione di interventi volti a migliorare e far decollare il nostro territorio. Spero per esso che questo percorso non si interrompa con le prossime elezioni, ma che venga riconosciuto ed apprezzato il lavoro svolto egregiamente dal Partito Democratico, perché abbiamo bisogno di continuità e di una rappresentanza stabile.

Si avverte la necessità di una politica, come quella portata avanti dal PD in questi anni, che continui ad operare con competenza e programmazione per lo sviluppo dei settori e delle realtà in cui viviamo. Molti risultati li abbiamo raggiunti, altri sono in cantiere. Sono certo che tutto questo ha riacceso, in ognuno di noi, la speranza di un ritorno alla normalità ed alla modernità che sta al passo col resto d’Italia e d’Europa. Tutti siamo chiamati, da qui in avanti, ad un impegno ed una spinta maggiore. Mi auguro, anzi ne sono certo, che il prossimo intervento del Governo possa essere quello di finanziare anche il Megalotto che riguarda la nostra Provincia in modo da proiettare le nostre comunità verso un nuovo futuro».