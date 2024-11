Il Carroccio schiera l’artiglieria pesante per dare il via ad una nuova fase politica all’ombra della Sila. Venerdì 29 aprileall’Hotel Royal presenterà i nuovi organigrammi della federazione bruzia

I big del partito a Cosenza per la presentazione del coordinamento provinciale e cittadino. La Lega schiera l’artiglieria pesante per dare il via ad una nuova fase politica all’ombra della Sila e per continuare il percorso sperimentato durante le ultime amministrative.

Fu il segretario nazionale Matteo Salvini in persona, all’epoca, a presentare la prima storica lista del Carroccio in corsa per Palazzo dei Bruzi a sostegno di Francesco Caruso. Mai, prima della scorsa tornata elettorale, era successo. A distanza di qualche mese, a metà marzo per la precisione, sono stati scelti Arnaldo Golletti per l’organizzazione provinciale e Davide Bruno, ex assessore comunale della giunta Occhiuto, per la città.

Lega, Spirlì e Loizzo e Minasi a Cosenza

Venerdì 29 aprile si alzerà il sipario. Alle ore 17, infatti, all’Hotel Royal la Lega presenterà i nuovi organigrammi della federazione bruzia. Per l’occasione sono stati mobilitati i vertici che daranno la loro benedizione alla nuova fase.

Parteciperanno il segretario regionale Giacomo Saccomanno, il capogruppo regionale Simona Loizzo, l'assessore regionale al Welfare Tilde Minasi, il deputato Domenico Furgiuele e il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso. Annunciati anche l'ex presidente della giunta regionale Nino Spirli, il vice segretario regionale Cataldo Calabretta, i consiglieri regionali Pietro Raso e Giuseppe Gelardi.