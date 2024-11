Oltre al Sottosegretario Dalila Nesci, ci sarà un altro pezzo di Calabria al dicastero per il Sud e la Coesione Territoriale, dove il cosentino Giulio Veltri, consigliere di Stato, è stato infatti nominato capo legislativo del Ministero guidato da Mara Carfagna.

Ruoli di prestigio

Veltri, 53 anni, due lauree in tasca, una in scienze politiche l'altra in giurisprudenza, ed una specializzazione conseguita in scienze dell'amministrazione, dai massimi vertici della giustizia amministrativa, fa parte dell'Adunanza Plenaria, è riuscito, fra tante altre cose, a dare il suo contributo negli scorsi anni al Ministero dello sviluppo economico dove ha diretto l'ufficio legislativo, ma anche al Consiglio superiore dei lavori pubblici, in qualità di componente, e a molte autorità indipendenti come consigliere giuridico.

Legato alla Calabria

Adesso è approdato al timone dell’Ufficio legislativo del Ministero per il Sud. Mantenendo intatta la sua grande umiltà ed il legame con la Calabria.