C'è anche la deputata vibonese del Movimento 5 stelle Dalila Nesci, originaria di Tropea, tra i sottosegretari del nuovo governo guidato da Mario Draghi. Il Consiglio dei ministri che aveva le nomine all'ordine del giorno si è appena concluso, dopo lunghe trattative e qualche frizione tra i partiti.

Via libera alla lista dei sottosegretari: si tratta di 39 sottosegretari, di cui 19 donne e 20 uomini. Sarà successivamente assegnato il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega allo sport.

Il Cdm ha nominato anche sei viceministri, tra i 39 sottosegretari: si tratta di quattro donne e due uomini. Marina Sereni sarà viceministro agli Esteri, Laura Castelli all'Economia, Gilberto Pichetto Fratin e Alessandra Todde allo Sviluppo economico, Teresa Bellanova e Alessandro Morelli alle Infrastrutture e Trasporti.

I sottosegretari

Presidenza del Consiglio: Deborah Bergamini, Simona Malpezzi (Rapporti con il Parlamento); Dalila Nesci (Sud e coesione territoriale); Assuntela Messina (Innovazione tecnologica e transizione digitale); Vincenzo Amendola (Affari europei); Giuseppe Moles (Informazione ed editoria); Bruno Tabacci (Coordinamento della politica economica); Franco Gabrielli (Sicurezza della Repubblica). Esteri e cooperazione internazionale: Marina Sereni - viceministro; Manlio Di Stefano, Benedetto Della Vedova. Interno: Nicola Molteni, Ivan Scalfarotto, Carlo Sibilia. Giustizia: Anna Macina, Francesco Paolo Sisto. Difesa: Giorgio Mulè, Stefania Pucciarelli. Economia: Laura Castelli - viceministro; Claudio Durigon, Maria Cecilia Guerra Alessandra Sartore. Sviluppo economico: Gilberto Pichetto Fratin - viceministro; Alessandra Todde - viceministro; Anna Ascani. Politiche agricole alimentari e forestali: Francesco Battistoni, Gian Marco Centinaio. Transizione ecologica: Ilaria Fontana, Vannia Gava. Infrastrutture e trasporti: Teresa Bellanova - viceministro; Alessandro Morelli - viceministro; Giancarlo Cancelleri. Lavoro e politiche sociali: Rossella Accoto, Tiziana Nisini. Istruzione: Barbara Floridia, Rossano Sasso. Beni e attività culturali: Lucia Borgonzoni. Salute: Pierpaolo Sileri, Andrea Costa.

Chi è Dalila Nesci

Dalila Nesci, 35 anni, giornalista e laureata in Giurisprudenza presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, è al suo secondo mandato da parlamentare. Nella sua biografia si legge: «Da Parlamentare della Repubblica e Portavoce del M5S eletta in Calabria dal 2013, all’età di 26 anni, mi sono occupata: di tutela del risparmio privato, lotta contro l’usura bancaria, scorrimento delle graduatorie delle Forze dell’Ordine, gestione dei rifiuti in Calabria, protezione dei cittadini che aiutano la magistratura, iniziative antimafia e autonomia dell’informazione molto spesso manipolata e soprattutto di diritto alla Salute. Ho contribuito a difendere le associazioni sul territorio, anche minacciate dalla criminalità, e alla salvaguardia dell’ambiente insieme alle tante espressioni della società civile calabrese. Ho denunciato centinaia di imbrogli spaventosi nella sanità, smascherando la truffa del commissariamento e del piano di rientro. Ho ispezionato personalmente quasi tutti gli ospedali calabresi, annotando ogni volta, disservizi, scandali e abusi di gruppi di potere per cui ho chiesto ed indicato soluzioni».

Fondatrice del think tank “Parole guerriere”, è membro della Commissione affari sociali e, da ottobre 2018, anche della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie.