Il consigliere della Casa della Libertà chiede un intervento dell'Anas sulla ss106

Urgono interventi strutturali urgenti per la messa in sicurezza del ponte Molinella nel tratto stradale della Statale 106 che attraversa il centro urbano di Cariati. Un'opera prioritaria che evidenzia lo stato di arretramento e di estrema pericolosita' in cui versa la tratta stradale ionica calabrese». Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale della Casa delle Libertà Giuseppe Graziano che sulla vicenda ha presentato un'interrogazione alla giunta regionale.