Lo ha stabilito la Corte d'Appello che ha trasmesso gli atti alla Corte costituzionale

Giuseppe Graziano continua ad essere consigliere regionale. Lo ha stabilito la corte d'appello che ha accolto l'eccezione di incostituzionalità della legge sui termini per chiedere l'aspettativa ed ha trasmesso gli atti alla corte costituzionale. Era stato l'ex consigliere regionale Gianluca Gallo ha presentare ricorso contro il collega dichiarando l'eleggibilità di Graziano che non avrebbe rispettato i tempi per l'aspettativa pre-elettorale dal Corpo forestale dello stato. La decisione della Corte d'Appello, quindi, lascia immutata la composizione del Consiglio regionale.