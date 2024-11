La decisione assunta dal commissario alla luce delle valutazioni espresse dalla commissione regionale per il congresso. Per presentare candidati e liste c'è tempo fino al 4 e 11 febbraio

Rinviati i congressi provinciali e circolo del Pd. È quanto ha deciso il commissario regionale Stefano Graziano, sentita la Commissione regionale per il congresso.

«Preso atto del carico di lavoro determinato dalle imminenti scadenze per i congressi provinciali e di circolo – si legge nella nota - si dispone la proroga dei termini per il deposito della relativa documentazione alle seguenti date: ore 20.00 del 4 febbraio 2022 per le candidature a segretario provinciale e di circolo; ore 20.00 dell’11 febbraio 2022 per la presentazione delle liste all’assemblea provinciale e dei direttivi di circolo. Nelle date del 18,19 e 20 febbraio la celebrazione dei congressi provinciali e di circolo».

Slittano dunque di poco più di 20 giorni le date dei congressi territoriali, che erano in programma il 28, 29 e 30 gennaio. Mentre il congresso regionale che dovrà proclamare Nicola Irto segretario del Pd Calabria resta fissato nei giorni 16, 17 e 18 gennaio.