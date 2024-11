Per la prima volta la Ryder Cup, la manifestazione golfistica che vede rinnovarsi ogni due anni la sfida tra gli Stati Uniti e l’Europa, si terrà in Italia

Il presidente del gruppo consiliare Oliverio Presidente, Orlandino Greco, ha partecipato in rappresentanza della Regione Calabria alla manifestazione di presentazione della Ryder Cup 2022 che si è tenuta questo pomeriggio presso la sede nazionale del Coni, a Roma. “Ho avuto modo di incontrare il presidente della Federazione Italiana Golf Franco Chimenti e il presidente del Coni Giovanni Malagò e complimentarmi con loro per lo straordinario risultato raggiunto. Per la prima volta la Ryder Cup, la manifestazione golfistica che vede rinnovarsi ogni due anni la sfida tra gli Stati Uniti e l’Europa, si terrà in Italia. E’ una vittoria di chi crede con passione e tenacia nell’Italia e nelle sue potenzialità. La Calabria era presente alla manifestazione di presentazione perché esiste un rapporto di collaborazione istituzionale e progettuale consolidato tra la nostra regione, la federazione italiana golf e il Coni. Non a caso è stata depositata una proposta di legge regionale che guarda al golf come opportunità di sviluppo e crescita per la Calabria. Importanti studi economici dimostrano come il turismo sportivo, in particolare quello golfistico, possa essere da traino per la crescita di una regione, soprattutto per la Calabria che ha tutte le carte in regola per ospitare impianti sportivi adeguati agli standard del turista golfista internazionale. La nostra regione deve prendere coscienza della propria forza e valorizzare il proprio patrimonio naturalistico attraverso strutture a basso impatto ambientale in grado di attirare importanti flussi turistici. C’è da aspettarsi che fino al 2022 saranno in molti gli imprenditori che vorranno investire sul golf e sugli impianti sportivi, la Calabria non può farsi trovare impreparata.”