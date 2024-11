Il leader del Movimento 5 stelle attacca duramente il Governo su Facebook: ‘13 milioni di euro per la legge-bavaglio', la legge-delega sulle intercettazioni e nulla per gli alluvionati calabresi

‘13 milioni di euro per approvare la legge-bavaglio e zero euro per gli alluvionati calabresi! Ecco quanto il governo si preoccupa dei cittadini italiani’. È il duro attacco di Beppe Grillo, leader del Movimento 5 stelle, al governo Renzi, e conclude: ‘Volete continuare così? Io no. Subito a casa e STOP alla distruzione dello Stato Italiano. Un abbraccio ai cittadini calabresi colpiti dall'alluvione!’

Il Comune di Crosia, nei giorni scorsi, aveva già avviato una protesta per essere stato escluso dallo stato di emergenza dopo l'alluvione che ha colpito lo Jonio cosentino lo scorso 12 agosto, Dall'altro canto De Vincenti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, in Calabria lo scorso 16 settembre, aveva rassicurato: ‘Per il problema idrogeologico, abbiamo destinato importanti fondi in particolare sulla programmazione europea di fondi europei insieme con la Regione’