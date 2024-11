«Stiamo lavorando per il futuro del Movimento. Abbiamo fatto una riunione antibiotica per ripristinare il sistema immunitario del M5S, quindi state tranquilli». Così Beppe Grillo, al termine della riunione fiume con Giuseppe Conte allo studio Amato, nel quartiere Trieste di Roma. Grillo si è affacciato salutando i cronisti, la mano sulla spalla dell’ex premier. Poi si sono allontanati nella stessa direzione a bordo delle loro auto. «Ci vediamo a cena…» ha detto Grillo rivolgendosi a Conte. I due si sarebbero diretti, a bordo delle rispettive auto, in un noto ristorante del quartiere Parioli.

Al termine della riunione tra Grillo e Conte presso lo studio del notaio Amato, durata due ore e mezza, a quanto apprende l'Adnkronos tutti i legali hanno concordato che le delibere 'sospese' dal Tribunale di Napoli (relative al nuovo statuto e all'elezione di Conte leader) «sono valide alla luce del regolamento del 2018».

Si presenterà al Tribunale partenopeo una immediata istanza di revoca alla luce di questo documento che, secondo i legali, «certifica la piena regolarità» offrendo al giudice della causa di poter prendere atto della validità e quindi dell'efficacia delle delibere contestate. «Si confida che gli elementi emersi consentano di poter ottenere una tempestiva revoca» della sospensione, viene inoltre sottolineato all'Adnkronos.