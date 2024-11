Si è svolta oggi presso la Cittadella regionale la riunione del Gruppo del Pd in Consiglio regionale. Ribadito l’impegno a tutela dei lavoratori precari

Presenti alla riunione odierna il governatore Mario Oliverio, il presidente del Consiglio regionale Nicola Irto e i consiglieri regionali Aieta, Battaglia, Bevacqua, Ciconte, Irto, Mirabello, Romeo e Scalzo.

"L'attuale fase politica - ha dichiarato il capogruppo Sebi Romeo - successiva all'assemblea regionale del nostro partito la cui conclusione unitaria ha aperto una nuova stagione di fermo e determinato sostegno all'azione di governo del presidente Mario Oliverio, vedrà il Gruppo consiliare compattamente impegnato in un'ottica di piena condivisione e confronto legislativo ed amministrativo, finalizzato a concretizzare sempre più l'impegno al rinnovamento delle Istituzioni regionali e della società calabrese”.

Sebi Romeo ha aggiunto che le inequivocabili discontinuità con il passato, che di fatto hanno impedito alla Regione di esercitare soprattutto le prerogative della programmazione e della pianificazione della spesa pubblica, vanno supportate e valorizzate, “perché sono la chiave del cambiamento per interloquire, in maniera intelligente e proficua, con il Paese e con una visione dinamica ed europeista”.

I consiglieri regionali hanno unanimamente approvato le linee programmatiche e politiche del presidente del Gruppo consiliare.

Grande soddisfazione è stata espressa per il recupero di ingenti risorse della vecchia programmazione comunitaria e per l'approvazione della nuova agenda comunitaria 2014/2020, nonché per essere stata la Regione Calabria la prima del Sud ad avere varato il Piano di sviluppo rurale.

Ribadito l’impegno a tutela dei precari del bacino Lsu/Lpu, così come per i forestali e per i lavoratori della fondazione Terina.

“Dopo questo incontro– ha concluso Sebi Romeo – ne seguiranno altri con l’esclusivo obiettivo di costruire una Calabria al passo con il resto della Regioni italiane ed europee”.