Secondo il consigliere regionale, in questi anni la Calabria ha prodotto un vero e proprio

«L’approvazione della proposta di legge regionale, durante il Consiglio di ieri, in materia di “disposizioni per l’organizzazione del servizio idrico integrato” - dopo un dibattito serrato che ha portato alla sospensione dei lavori dell’aula, al termine della quale si è arrivati a un dispositivo legislativo ampiamente condiviso – rappresenta un primo passo affinché si possa porre fine a un disastro nella gestione dell’acqua in Calabria. E sancisce il principio dell’acqua pubblica. Era stata l’Autorità nazionale per l’energia elettrica, gas e sistema idrico a sottolineare, nella sua relazione, l’immobilismo, la criticità e l’inerzia della Regione Calabria. Una relazione che, di fatto, era il preludio di un ennesimo commissariamento».



Lo sostiene Carlo Guccione, consigliere regionale del Partito Democratico. «Come ho avuto modo di ribadire nel mio intervento in consiglio – ha affermato Guccione - non si può mettere una pietra tombale su quello che è stato fatto in Calabria in questi ultimi anni in relazione a questo settore e sul ruolo recitato dalla Sorical. Fino ad oggi l’assetto del sistema idrico integrato in Calabria ha prodotto e produce un grave e strutturale deficit economico per gli enti locali. L’efficienza della rete calabrese non ha subito miglioramenti e, addirittura, dalla nascita di Sorical risulta inferiore alla media nazionale.

In questi anni in Calabria è stato fatto un vero e proprio “buco nell’acqua”. I cittadini non possono pagare per le conseguenze che la messa in liquidazione di Sorical ha portato a galla. E non devono pagare per l’ingente massa debitoria accumulata. Deve finire quel meccanismo infernale grazie al quale sono sempre i privati ad accumulare gli utili mentre a sopportare i debiti è il pubblico e quindi i cittadini. Ho chiesto in consiglio regionale – ha sottolineato Carlo Guccione - l’istituzione di una Commissione di inchiesta sul sistema idrico integrato in Calabria e sulle attività di Sorical così come abbiamo fatto come Partito democratico già nella passata legislatura.



Sbaglia chi pensa che si possa far ripartire il sistema idrico integrato in Calabria senza fare i conti con gli errori del passato. Ho chiesto, altresì, un consiglio regionale ad hoc ed ho apprezzato che il presidente della Regione Calabria abbia annunciato un’assise per consentire all’Aula, attraverso una relazione circostanziata su Sorical e quello che è accaduto in questi anni nel sistema idrico integrato, di avere la maggiore conoscenza possibile sull’argomento».

Salvatore Bruno