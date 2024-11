Il vice segretario del Pd ha partecipato a Cosenza d una manifestazione elettorale a sostegno del candidato sindaco Carlo Guccione

Cosenza - "Nel Pd siamo abituati a discutere, poi ci sono scelte che vengono prese a livello locale. Io privilegio sempre percorsi di unità però se in alcune situazioni queste condizioni non ci sono bisogna rispettare le dinamiche territoriali. L'importante è mettere in campo una proposta visibile e chiara nei contenuti, poi saranno i cittadini a decidere".

A dirlo è stato il vice segretario del Pd Lorenzo Guerini arrivando a Cosenza per partecipare ad una manifestazione elettorale a sostegno del candidato sindaco del partito Carlo Guccione. Guccione ha l'appoggio di quasi tutto il centro sinistra, ma il Partito socialista europeo ha candidato il proprio leader Enzo Paolini che è sostenuto anche da una lista espressione di Ncd. "

Molte cose - ha aggiunto Guerini riferendosi alla candidatura a sindaco del manager dei vip Lucio Presta che poi si è ritirato dalla competizione per motivi familiari - sono cambiate rispetto allo scenario iniziale. E' stata fatta una scelta che rispettiamo. Il Pd ha avuto la forza di mettere in campo subito una proposta e ringraziamo Guccione per avere accettato la candidatura perche' sicuramente entrare in campo quando la corsa e' iniziata non e' facile ma bisogna avere tutte le capacita' per poterlo fare. Mi auguro sia come Morata che e' entrato a partita iniziata e l'ha risolta. Carlo ha le capacita' per poterlo fare. Il partito e' forte per potere reggere questo percorso".

Francesco Pirillo