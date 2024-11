'È stato un errore provocare la caduta di un Sindaco, come Gianni Papasso, democraticamente eletto dai cittadini di Cassano allo Ionio attraverso le dimissioni contestuali di nove consiglieri comunali di fronte ad un notaio'.

Lo dichiara il segretario del Pd di Cosenza Luigi Guglielmelli, che ribadisce la stima del partito per la figura dell'ormai ex sindaco.

"Come PD, qualche mese fa, abbiamo offerto la nostra collaborazione a Gianni Papasso attraverso un impegno diretto nella Giunta comunale. Lo abbiamo fatto nella consapevolezza di voler sostenete una esperienza di Governo positiva ed efficace.

In questo senso quanto prodotto dall’amministrazione Papasso non può non essere patrimonio comune del centrosinistra e punto di riferimento per le forze democratiche, riformiste e progressiste di Cassano allo Ionio. Personalmente ho già manifestato la mia solidarietà a Gianni Papasso esprimendogli la più profonda gratitudine per quello che ha fatto e che farà per la sua comunità".